E3 2019 Xbox: un leak svela tutti gli annunci della conferenza Microsoft?

Il leaker e insider Braldyr di NeoGAF ha pubblicato una massiccia dose di informazioni relative ai piani di Microsoft per i prossimi 18 mesi, informazioni che ovviamente coinvolgono anche (e anzi, in particolar modo) la conferenza Xbox E3 2019 in programma domenica 9 giugno alle 22:00, ora italiana.

Secondo il leaker, la scaletta ufficiale prevede novità su Halo Infinite, Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Cyberpunk 2077, Age of Empires 4, sul reboot di Fable, Sea of Thieves, Battletoads, Project xCloud e ovviamente il primo reveal di Xbox Scarlett...

Xbox E3 2019

Halo Infinite – nuovo trailer e data di uscita (autunno 2020)

Gears 5 – gameplay e data di uscita (settembre 2019)

Gears Tactics – trailer e data di uscita

Ori and the Will of the Wisps – trailer e data di uscita

Bleeding Edge – Nuova IP di Ninja Theory (Cross-Gen)

The Outer Worlds – trailer e data di uscita

Cyberpunk 2077 – nuovo gameplay e finestra di lancio

Age of Empires 4 – gameplay e data di lancio (2020)

Fable Reboot – teaser, gioco esclusivo per Xbox Scarlett in uscita nel 2021

Sea of Thieves – nuovi contenuti

Battletoads – gameplay e data di uscita

Project xCloud – reveal completo

Xbox Scarlett – Reveal delle specifiche tecniche

Presentazione giochi third party

Le novità non finiscono qui perchè secondo Braldyr appaiono "altamente probabili" anche il reveal di un nuovo MechAssault e di Forza Motorsport per Xbox Scarlett, oltre ad un gioco Capcom (probabilmente Resident Evil 3 Nemesis Remake oppure un nuovo Dino Crisis) e la presentazione di titoli di sviluppatori giapponesi.

Poche speranze invece per il nuovo gioco Rare per Next-Gen, per il reboot di Perfect Dark (apparentemente in fase di sviluppo presso Dlala Studio con la supervisione di Rare) e per l'annuncio dell'acquisizione di nuovi studi, tra i quali si rumoreggiano IO Interactive, Asobo (autori di A Plague Tale Innocence) e Relic Entertainment. Ovviamente niente di quanto riportato è stato confermato e dunque vi invitiamo a prendere questo leak con le dovute precazuoni...



Su Everyeye.it trovate gli orari E3 2019 con le date di tutte le conferenze, lo showcase Microsoft andrà in onda domenica 9 giugno alle 22:00, ora italiana.