E3 2020: annuncio della cancellazione nel pomeriggio, si pensa ad uno show online?

Un nuovo report diffuso da VG247 e Ars Technica conferma la cancellazione dell'E3 2020 come preannunciato nella notte, secondo quanto riportato l'annuncio verrà diffuso alle 17:30 di oggi (mercoledì 11 marzo) ora italiana.

L'ESA (Entertainment Software Association) avrebbe già inviato una email a tutti i membri (tra cui publisher, distributori ed editori di software) per annunciare la cancellazione dell'evento e citando la possibilità di produrre uno show online durante l'estate. Queste voci si uniscono a quanto riportato da fonti autorevoli nelle scorse ore, la cancellazione della fiera di Los Angeles sembra confermata e l'annuncio, come detto, arriverà nel pomeriggio con un comunicato stampa ufficiale.

Publisher e studi di sviluppo potrebbero organizzarsi per proporre show e dirette sui propri canali per annunciare le novità in arrivo durante la prossima settimana, ogni compagnia deciderà in maniera autonoma come muoversi, in attesa che l'ESA si pronunci riguardo la possibilità di dare vita ad una sorta di E3 2020 Online magari in un periodo compreso tra luglio e settembre.

La GDC è stata cancellata ma tornerà in formato virtuale e lo stesso potrebbe accadere all'Electronic Entertainment Expo, ne sapremo di più nel corso della giornata odierna, vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli sulla vicenda.