E3 2020, cambierà la manifestazione: un solo giorno dedicato alla stampa?

L'E3 è cambiato nel corso degli anni, e continuerà a farlo, anche per far fronte al calo d'interesse che inevitabilmente è sopraggiunto dopo tanti anni. L'edizione del 2019 è stata infatti segnata da diversi problemi, uno fra tutti lo scandalo dei dati personali dei giornalisti trapelati e resi di pubblico dominio.

Senza contare il fatto che è sempre più spesso anche l'industria stessa a quasi "snobbare" la manifestazione, preferendo concentrarsi su dirette streaming, o veri e propri eventi in proprio, come ad esempio Electronic Arts con EA Play, o a non partecipare direttamente, come nel caso di Sony, che all'E3 2019 non ha tenuto la sua solita conferenza per la delusione di molti.

È chiaro dunque che il sistema debba cambiare, e gli organizzatori stanno pensando a diverse soluzioni per ridare alla fiera l'importanza che merita. Le prime indiscrezioni parlano di una riduzione dei giorni dedicati alla stampa: un solo giorno per gli appuntamenti con i giornalisti e le anteprime a porte chiuse, mentre il resto del programma sarà dedicato ai consumatori, ai giocatori e ai videogiochi in sé.

L'ESA starebbe anche pensando di aumentare il numero di partecipanti, mettendo in vendita circa 10.000 pass in più, e di offrire soluzioni di "queuetainment", ossia di intrattenimento anche durante le file per provare i vari giochi, oltre a partnership con vari influencer per attrarre sempre più pubblico.

Per il momento, è bene ricordarlo, non c'è niente di ufficiale, ma sembra proprio che la fiera videoludica più importante del mondo stia per andare incontro a radicali cambiamenti. Voi che ne pensate?

Intanto la manifestazione dell'anno prossimo ha già delle date fisse: l'E3 2020 si terrà dal 9 all'11 Giugno 2020 a Los Angeles, California.