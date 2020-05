E3 2020 cancellato, ma l'estate è ricca di eventi: ecco tutti gli show confermati!

La notizia della cancellazione dell'E3 2020 implica che per quest'anno la community videoludica dovrà fare a meno dello show losangelino: in compenso, molteplici iniziative si alterneranno nel corso dell'estate per offrire continui aggiornamenti sulle novità in arrivo per il medium.

Il calendario di eventi si preannuncia piuttosto intenso, come è possibile verificare da un rapido sguardo alla lista che vi proponiamo di seguito.

GIUGNO

Giovedì 4 : si parte a pieno ritmo con lo show digitale dedicato a PS5;

: si parte a pieno ritmo con lo show digitale dedicato a PS5; Venerdì 5 : prende ufficialmente il via l'iniziativa organizzata da IGN USA, che prevede un fitto programma di show denominati Summer of Gaming;

: prende ufficialmente il via l'iniziativa organizzata da IGN USA, che prevede un fitto programma di show denominati Summer of Gaming; Sabato 6 giugno : inizia l'evento Collective Guerilla , che si protrarrà sino al lunedì successivo, con ospiti, tra gli altri, gli autori di Baldur's Gate 3 e di Disco Elysium;

: inizia l'evento , che si protrarrà sino al lunedì successivo, con ospiti, tra gli altri, gli autori di Baldur's Gate 3 e di Disco Elysium; Giovedì 11 : giornata piuttosto densa di appuntamenti, vedrà susseguirsi l'evento Night City Wire , interamente dedicato a Cyberpunk 2077. Seguirà inoltre il The Escapist Indie Showcase, dedicato all'universo dello sviluppo indipendente;

: giornata piuttosto densa di appuntamenti, vedrà susseguirsi l'evento , interamente dedicato a Cyberpunk 2077. Seguirà inoltre il The Escapist Indie Showcase, dedicato all'universo dello sviluppo indipendente; Venerdì 12: Appena superata la mezzanotte della notte tra giovedì 11 e venerdì 12, prenderà il via l'EA Play Live 2020. L'appuntamento è per l'1:00 del fuso orario nostrano;

È inoltre in programma un evento Xbox Series X dedicato a "piattaforma e servizi", ma ancora privo di una data specifica. Infine, segnaliamo il susseguirsi di indiscrezioni che vorrebbero in arrivo un: ad ora, tuttavia, non è giunta alcuna conferma ufficiale in merito da parte della Casa di Kyoto.

LUGLIO

Domenica 12: previsto lo Ubisoft Forward, evento digitale con cui la software house francese sostituirà il consueto appuntamento E3;

Lunedì 24: nonostante la cancellazione della fiera di Colonia, resta prevista la trasmissione dell'Opening Night Live 2020, condotta da Geoff Keighley;

Segnaliamo che anche il mese di luglio vedrà un appuntamento dedicato alla next gen Microsoft, con uno show dedicato ai giochi First Party Xbox Series X : al momento, tuttavia, manca una data precisa.A tutto ciò, si aggiungono possibili eventi collegati all'iniziativa, che sta ospitando diversi annunci di rilievo, tra cui la presentazione ufficiale della prima Tech Demo dell'Unreal Engine 5. Questi appuntamenti, tuttavia, vengono in genere annunciati con ridotto anticipo. Infine, segnaliamo che altri attori videoludicinel corso delle prossime settimane.