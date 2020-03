L'E3 2020 è cancellato, ma la Gamescom 2020 apre la vendita dei biglietti!

Ad offrire una buona notizia per gli eventi a tema videoludico previsti nel corso di quest'anno, intervengono gli organizzatori della celebre Fiera di Colonia.

Direttamente dai canali social ufficiali dedicati alla Gamescom, giunge la notizia dell'apertura delle prevendite dei biglietti per prendere parte all'evento. La kermesse tedesca è dunque pronta ad aprire il percorso di avvicinamento all'edizione 2020 dell'importante manifestazione a tema videoludico. Nel cuore dell'Europa, la Gamescom prevede di aprire ufficialmente i propri cancelli il prossimo martedì 25 agosto. L'evento dovrebbe dunque protrarsi per diversi giorni, andando a concludersi in data sabato 29 agosto. Il pubblico interessato a prendere parte alla Fiera di Colonia può ora aggiudicarsi l'ingresso alla manifestazione con largo anticipo.



Una notizia positiva, in una settimana che ha visto moltissimi attori dell'industria videoludica costretti a modificare piani e programmi per far fronte alle difficoltà sollevate dal diffondersi del Coronavirus e delle problematiche di salute pubblica ad esso associate. Nella giornata odierna, mercoledì 11 marzo, è ad esempio giunta la conferma definitiva della cancellazione dell'E3 2020. Parallelamente, molte software house hanno deciso di sposare l'adozione di pratiche di smart-working: in questa direzione il recente annuncio di DICE. La Compagnia ha infatti reso noto di aver adottato disposizioni per favorire il lavoro da remoto per il proprio personale.