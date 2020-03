E3 2020 cancellato, si studia una nuova formula per il PC Gaming Show

La cancellazione dell'E3 di Los Angeles ha avuto ripercussioni anche su tutti gli eventi legati alla fiera di Los Angeles, tra cui il PC Gaming Show, partito in sordina e diventato nel corso degli anni uno degli appuntamenti caratteristici dell'Electronic Entertainment Expo.

La redazione di PC Gamer, da sempre organizzatrice dell'evento, ha diffuso una breve nota per fare chiarezza sui piani per il futuro: "vogliamo che gli sviluppatori possano annunciare i lori nuovi progetti, in particolare in questi anni il PC Gaming Show ha dato notevole visibilità ai giochi di studi più piccoli che portano avanti il loro lavoro tra mille difficoltà. Vogliamo continuare a farlo anche in futuro."

Attualmente sembra sia allo studio una conferenza online dedicata ai giochi PC da mandare in onda durante l'estate, non ci sono però conferme in merito e si tratta solamente di una idea a cui PC Gamer proverà a lavorare, ma che non è ancora in grado di ufficializzare.

L'E3 2020, originariamente in programma dal 9 all'11 giugno, non si farà a causa dell'emergenza globale Coronavirus che sta avendo un forte impatto in tutto il mondo. L'ESA ha confermato che l'E3 tornerà nel 2021 con una formula rinnovata e pensata per accogliere al meglio i cambiamenti di un mercato in continua evoluzione.