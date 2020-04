E3 2020: la cancellazione dell'evento causerà il rinvio di alcuni annunci?

Come ormai ben saprete, a causa dell'emergenza Covid-19 la quasi totalità dei prossimi eventi videoludici è stata annullata e i pochi che continueranno ad esserci si trasformeranno in eventi digitali. Vista quindi l'assenza dell'E3 2020, molti publisher potrebbero aver pesantemente rivisto le proprie strategie riguardanti i prossimi annunci.

I piani delle varie aziende sono infatti stati stravolti e, in assenza di un evento digitale che possa in qualche modo rimpiazzare l'E3 di Los Angeles, molti degli annunci più interessanti potrebbero arrivare in ritardo rispetto al previsto. L'unica azienda alla quale questa situazione potrebbe interessare solo parzialmente è Sony, che aveva già annunciato mesi fa la volontà di non partecipare all'evento losangelino proprio come lo scorso anno. A questo proposito, le ultime voci di corridoio parlano di un possibile rinvio a giugno della presentazione ufficiale di PlayStation 5 da parte del colosso nipponico, che non deve più preoccuparsi delle conferenze E3 della concorrenza.

Insomma, è molto probabile che nei prossimi due mesi assisteremo solo alla presentazione delle console di prossima generazione e ai loro titoli di lancio e che tutti gli altri giochi di terze parti verranno ufficializzati dopo l'estate.

A proposito di annunci, state seguendo in diretta sul canale Twitch di Everyeye il reveal del prossimo Assassin's Creed?