Niente E3 2020? Cyberpunk 2077 sarà al Summer of Gaming!

La crisi scatenata dalla pandemia globale di Coronavirus/COVID-19 ha scatenato molti effetti anche sul fronte dell'industria videoludica: tra i più macroscopici spicca sicuramente la cancellazione dell'E3 2020.

Per un inizio estate all'insegna del gaming, tuttavia, l'intero settore si sta mobilitando per offrire esperienze alternative che possano essere fruite integralmente in maniera digitale. Tra queste, l'evento Summer of Gaming 2020, organizzato dalla Redazione americana di IGN. L'appuntamento è ancora privo di una data precisa, ma resta attesto per il mese di giugno, con una line-up che prenderà progressivamente forma nel corso delle prossime settimane.

Per ora, è giunta comunque una conferma decisamente interessante: Cyberpunk 2077 sarà presente al Summer of Gaming 2020. Purtroppo, non sono state rese note le modalità specifiche che caratterizzeranno la presenza del GDR CD Projekt RED all'evento. Quest'ultimo potrebbe dunque essere la vetrina per mostrare un nuovo trailer, una sessione di gameplay, un approfondimento in compagnia del team di sviluppo, o altro ancora: le possibilità, al momento, sono molte. Di cosa sperate possa trattarsi?



Tra gli elementi su cui il team polacco non si è ancora sbottonato, ricordiamo inoltre il multiplayer di Cyberpunk 2077, che giungerà in un secondo momento rispetto al lancio del gioco, ora atteso per il 17 settembre.