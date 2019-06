E3 2020: date già confermate, si prennuncia essere l'anno di PS5 e Project Scarlett

Ancora siamo nel cuore dell'edizione di quest'anno, ma ecco che gli organizzatori della fiera videoludica più importante al mondo già hanno bene in chiaro quando si terrà l'E3 del 2020.

Come potete notare tramite lo scatto che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, L'Electronic Entertainment Expo 2020 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 9 all'11 giugno dell'anno prossimo. Ovviamente manchiamo al momento di dettagli più specifici, e dovremo attendere i prossimi mesi per conoscere tutti i nomi delle compagnie che decideranno di comparire sul palco dell'evento.

Pur mancando un intero anno, sappiamo per certo che l'E3 2020 sarà cruciale per tutta l'industria videoludica: l'attuale generazione di console si avvia ormai sul viale del tramonto, e PlayStation 5 e Project Scarlett, di cui Sony e Microsoft hanno già discusso apertamente, diventano giorno per giorno delle realtà sempre più concrete. In occasione della prossima edizione, quindi, potremo scoprire tutte le caratteristiche delle console next-gen, e assisteremo alla presentazione dei primi giochi che faranno parte delle line-up di lancio delle nuove macchine da gioco.

C'è da precisare, tuttavia, che la futura presenza di Sony non è affatto garantita, dal momento che la compagnia ha saltato l'edizione di quest'anno, ed ha messo in chiaro che in futuro prediligerà un metodo di comunicazione più intimo e personale (intenzioni messe già in pratica con State of Play). Con l'arrivo di PS5, tuttavia, la compagnia nipponica potrebbe decidere di tornare sul grande palco di Los Angeles per presentare in pompa magna la sua nuova console.