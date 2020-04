E3 2020: niente Nintendo Direct sui nuovi giochi Switch, stando all'ultimo leak

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di VentureBeat, una fonte anonima avrebbe riferito alla testata videoludica che le alte sfere di Nintendo non intendono organizzare alcun Nintendo Direct sui nuovi videogiochi per Switch nelle giornate dell'E3 2020 cancellato per l'emergenza Coronavirus.

Il sedicente informatore di VentureBeat asserisce infatti che "Nintendo sta dicendo ai suoi partner di sviluppo che non terrà alcun Direct a giugno". La fonte del leak specifica che questa decisione non contraddice le dichiarazioni condivise nei mesi scorsi dalla casa di Kyoto: a seguito della cancellazione dell'E3 2020, d'altronde, i rappresentanti di Nintendo si erano detti aperti a ogni opportunità per "continuare ad essere flessibili" per rivedere la propria strategia comunicativa.

Sempre a detta dell'autore di questa anticipazione, Nintendo avrebbe deciso di non dare seguito alla propria tradizione di video eventi Direct per l'E3 (inaugurata nel 2013) come diretta conseguenza delle complicazioni sopraggiunte nel rivedere la comunicazione aziendale con i dipendenti e i partner della compagnia costretti a ricorrere allo Smart Working a causa della pandemia da virus COVID-19.

Le indiscrezioni raccolte da VentureBeat si sommano alle voci di corridoio che, in queste ultime settimane, si stanno rincorrendo per suggerire il rinvio di annunci di videogiochi per la cancellazione dell'E3 2020.