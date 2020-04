E3 2020: l'ESA conferma la cancellazione dello show online per l'emergenza Coronavirus

Le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla cancellazione dello show online dell'E3 2020 trovano conferma nel comunicato ufficiale diramato dall'ESA, l'ente che organizza la manifestazione videoludica di Los Angeles e che, per quest'anno, si trova costretta a rivedere i propri piani per colpa del Coronavirus.

I rappresentanti dell'Entertainment Software Association riferiscono dalle colonne di PC Gamer che "data l'interruzione delle attività causata dalla pandemia da COVID-19, non presenteremo uno show online per l'E3 2020 a giugno".

Il messaggio condiviso dall'ESA specifica però che "invece, lavoreremo con i diversi espositori per promuovere e mostrare gli annunci delle singole società interessate, anche sul sito www.E3expo.com, nel corso dei prossimi mesi. Non vediamo l'ora di riunire la nostra industria e tutta la community nel 2021 per presentare un E3 reinventato che saprà mettere in evidenza nuove offerte ed entusiasmare il nostro pubblico".

Con l'annuncio della cancellazione dello show online in sostituzione dell'E3 2020, l'ESA conferma così che nel corso del prossimo anno assisteremo a un E3 2021 diverso dal solito, con iniziative promozionali e attività che coinvolgeranno gli appassionati e gli attori dell'industria videoludica interessati a partecipare alla prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo losangelino.