Niente E3 2020? IGN annuncia l'evento digitale Summer of Gaming

La cancellazione dell'E3 2020 non sta fermando numerose realtà dall'organizzarsi per conto proprio per offrire ai videogiocatori degli eventi virtuali sostitutivi. È il caso della sezione statunitense di IGN, che nelle scorse ore ha annunciato lo show digitale Summer of Gaming per il mese di giugno.

Nel comunicato dell'annuncio la redazione nordamericana lo ha presentato come un "evento digitale con notizie, anteprime e interviste agli sviluppatori che si svolgerà a giugno". Non mancheranno, inoltre, informazioni ed impressioni sui giochi e le console di prossima generazione. L'evento Summer of Gaming offrirà sia trasmissioni in diretta, sia contenuti on demand, con interviste da remoto agli sviluppatori, dimostrazioni di gameplay, impressioni sui nuovi giochi in arrivo e recap degli annunci più importanti.

Sono già molti i publisher ad aver confermato la propria partecipazione in qualità di partner. Tra questi, nomi illustri come Square Enix, SEGA, Bandai Namco Entertainment, Amazon, Google Stadia, Devolver Digital e THQ Nordic. "Con la prossima generazione di console in arrivo a fine anno e i giocatori ansiosi di scoprire come saranno i titoli che giocheranno sui loro nuovi hardware, il nostro evento online rappresenterà un momento chiave per gli editori e gli sviluppatori per connettersi con il pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato il Chief Content e Product Officer di IGN Peer Schneider. Maggiori informazioni sull'evento verranno svelate nelle prossime settimane.

L'ESA, che all'inizio dello scorso mese ha cancellato l'E3 2020, si è intanto già portata avanti annunciando le date dell'E3 2021, un'edizione che porterà una ventata d'aria fresca nel format.