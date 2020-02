E3 2020 Leak: Amazon, Bethesda, Ubisoft e molti altri confermati tra i partecipanti

Il sito ufficiale dell'edizione 2020 dell'Electronic Entertainment Expo è attualmente indicato come "Coming Soon", con apertura ufficiale attesa nel corso della giornata di domani, giovedì 13 febbraio.

Tuttavia, sembra che la community videoludica sia riuscita ad accedervi in anteprima e ad ottenere dei contenuti leak. È quanto segnalato dall'utente ResetEra "Rosti", che ha riportato sul noto forum una serie di screenshot riportati presunti contenuti tratti proprio dal portale ufficiale dell'E3 2020. Tra questi ultimi, uno risulta essere dedicato all'elenco di compagnie videoludiche che hanno già confermato la propria partecipazione all'evento. La lista, indicata come in work in progress e dunque non definitiva o completa, riporta le seguenti software house/publisher:

Activision Publishing Inc

Amazon Game Studios

Bandai Namco Entartainment America Inc

Bethesda

Capcom USA Inc

Epic Games Inc

Kalypso Media Group

NCSOFT

RDS Industries Inc

SEGA

Square Enix Inc

Take-Two

Tencent

THQ Nordic

Ubisoft Entertainment SA

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros Interactive Entertainment

XSEED Games

In attesa dell'apertura ufficiale del sito dell'E3 2020, ricordiamo che nel corso degli ultimi mesi sono già giunte informazioni confermate in merito all'importante evento. Ad esempio, è noto ormai da tempo che Sony salterà l'E3 2020 , non prendendo parte alla fiera losangelina. Decisamente recente è invece la notizia che quest'anno non si svolgerà l', show parallelo di approfondimento dedicato ai titoli presentati all'evento: Geoff Keighley salterà infatti l'E3 , privando il panel del suo storico conduttore.