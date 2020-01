E3 2020 e PS5: anche per l'analista Michael Pachter Sony salterà l'evento

Nel corso delle ultime ore, hanno trovato rapidamente diffusione voci di corridoio legate ad una possibile assenza di Sony all'E3 2020, nuova edizione della celebre fiera dedicata all'industria videoludica.

Rumor in tal senso sono emersi da diversi fronti. In particolare, la redazione di VGC ha riferito di aver ricevuto informazioni differenti da proprie fonti, delle quali non è stata ovviamente svelata l'identità. A queste ultime, tuttavia, se ne aggiunge un'ulteriore. I colleghi hanno infatti avuto modo di interpellare in merito anche il noto analista Michael Pachter, il quale si è dichiarato poco ottimista in merito ad una possibile presenza del colosso nipponico all'E3 2020.



"A quanto mi risulta - ha esordito - non hanno in programma di partecipare. Penso che si tratti di un enorme errore, - ha proseguito Pachter - poiché il loro 'focus sul consumatore' non è incompatibile con una loro presenza alla principale fiera dell'industria. Spero che cambino idea, ma sono scettico". Anche Michael Pachter sembra dunque suggerire una possibile nuova assenza di Sony dalla Fiera di Los Angeles, un'eventualità in merito alla quale si era recentemente espresso anche Jason Schreier, noto Editor di Kotaku.



Come di consueto, invitiamo a ricordare che quanto riportato non costituisce un'informazione ufficiale: per scoprire se Sony parteciperà o meno all'E3 2020 non resta altro da fare che attendere pazientemente comunicazioni in tal senso da parte della compagnia.