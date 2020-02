E3 2020: tutti i publisher confermati per la fiera di Los Angeles

Iniziano ad emergere i primi dettagli sull'E3 2020: nella giornata di ieri l'ESA ha confermato alcune delle aziende che parteciperanno alla kermesse, tra queste come sappiamo non rientra Sony, con PlayStation che salterà l'E3 di Los Angeles per il secondo anno consecutivo.

Anche Geoff Keighley non parteciperà all'E3 di giugno per la prima volta in 25 anni di carriera, in compenso prenderà parte alla Gamescom di Colonia in programma ad agosto.

La lista dei partner pubblicata sul sito include Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bethesda Softworks, SEGA, Capcom, Square Enix, Take-Two Interactive Software, Bandai Namco Entertainment America, Warner Bros Games e "molti altri". Un precedente elenco trapelato in rete includeva anche nomi come Amazon Game Studios, Epic Games, NC Soft, THQ Nordic e Activision Publishing e XSEED Games, la lista completa dei partecipanti in ogni caso deve ancora essere diffusa.

L'E3 2020 si terrà dal 9 all'11 giugno al Convention Center di Los Angeles, mistero per quanto riguarda eventuali conferenze e appuntamenti collaterali, E3 Coliseum è stato cancellato, al momento l'unico evento confermato è la conferenza di Limited Run Games, altri attori devono ancora annunciare i propri piani per la kermesse, sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane, tra la fine dell'inverno e l'inizio della stagione primaverile.