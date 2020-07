Niente E3 2020? Tra PS5 e Far Cry 6: Sony e Ubisoft se la cavano anche senza

Già prima che la notizia della cancellazione dell'E3 2020 fosse resa ufficiale dall'Entertainment Software Association, Sony aveva comunicato che non avrebbe preso parte all'evento losangelino.

L'emergenza Coronavirus ha in seguito spinto anche altri attori dell'industria videoludica a sostituire la propria presenza in fiera con eventi digitali volti ad aggiornare il pubblico sulle novità in arrivo nel corso dell'anno. Ma qual è stato sino ad ora l'impatto dell'annullamento dell'E3 su publisher e sviluppatori? Il trend è stato oggetto di un'interessante analisi da parte di SuperData Research, compagnia dedita alla conduzione di analisi statistiche e di mercato.

Secondo quanto rilevato dalla stessa, i grandi colossi dell'industria starebbero in realtà riscuotendo un successo ancora maggiore rispetto a quanto visto in ambito E3. Tra gli esempi citati figura l'evento The Future of Gaming trasmesso da Sony nel mese di giugno: quest'ultimo ha registrato un numero medio di spettatori al minuto su Twitch pari a 1,51 milioni di persone. Per effettuare un paragone basti pensare che la conferenza Microsoft E3 2019, i The Game Awards dello scorso anno e il Nintendo Direct E3 2019 ne avevano contati rispettivamente 0.94, 0.62 e 0.56 milioni. Maggior successo anche per la conferenza Ubisoft che ha visto il reveal di Far Cry 6, che ha visto il parametro passare da 0.75 a 1.02 milioni rispetto all'evento E3 2019.



Certamente, è necessario tenere in conto l'effetto trainante delle console next gen, che tuttavia, rivela SuperData, non sembra aver avuto effetti significativi sugli show che hanno visto protagonisti realtà indipendenti.