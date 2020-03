E3 2020 ufficialmente cancellato: la reazione e il commento di Nintendo

Anticipata da una vera e propria ondata di timori e speculazioni, è infine giunta la conferma ufficiale della cancellazione dell'E3 2020: a causa dell'incertezza e dalle difficili condizioni determinate dal diffondersi del Coronavirus, l'edizione di quest'anno della fiera losangelina non avrà luogo.

Accodandosi a tanti altri attori dell'industria, anche Nintendo ha voluto inviare un messaggio al pubblico e commentare la decisione: ve lo riportiamo dunque di seguito.

"Nintendo sostiene la decisione dell'ESA di cancellare l'E3 di quest'anno per aiutare a proteggere la salute e la sicurezza di tutti all'interno della nostra industria - i nostri fan, i nostri dipendenti, i nostri espositori e i nostri storici partner E3. Vogliamo esprimere la nostra preoccupazione e vicinanza a tutti coloro che sono stati interessanti dalla diffusione del COVID-19 in questi tempi difficili.

Continueremo ad essere flessibili e a indirizzare i nostri sforzi verso altri modi per tenere i fan aggiornati sulle nostre attività e sui nostri prodotti. A causa della diffusione del COVID-19, grandi eventi dell'industria potrebbero essere insostenibili nel prossimo futuro. Ma stiamo considerando diverse strade per coinvolgere i nostri fan e avremo più informazioni da condividere con la prosecuzione di quest'anno".



Per quanto riguarda il prossimo anno, l'ESA ha voluto già offrire alcune rassicurazioni: l'E3 2021 ci sarà, ma sarà un'esperienza differente.