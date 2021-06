E3 2021: i 5 migliori giochi scelti dalla redazione, da Elden Ring a Zelda

L'edizione 2021 della fiera videoludica più attesa dell'anno è stata meno scoppiettante di quanto ci aspettavamo, a causa di conferenze dal tono dimesso, presentazioni ripetitive e qualche delusione. Non sono mancate, in ogni caso, delle produzioni in grado di farci sognare: è a queste che dedichiamo il nostro nuovo Video Speciale.

Il nostro caporedattore Francesco Fossetti, ad esempio, è stato stregato da Elden Ring, "sisma videoludico che si stava preparando da mesi e che finalmente si è sfogato scuotendo tutto il mercato". Pur non lasciando esterrefatti per il comparto tecnico, il nuovo lavoro di un Hidetaka Miyazaki supportato dalla verve creativa di George R. R. Martin, che ha arricchito l'universo con pochi ma decisi tocchi, è riuscito ad emozionare tutti coloro che hanno seguito il percorso creativo di FromSoftware. Giuseppe Arace, dal canto suo, dopo un'attenta riflessione che ha coinvolto anche Forza Horizon 5, ha scelto di eleggere il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild come suo personalissimo Best of Show: alla fine, ha ammesso, hanno prevalso "il cielo di Hyrule dal quale tuffarsi, la verticalità estasiante dell'ambientazione, il mistero serpeggiante e la prospettiva di una storia più oscura".

Curiosi di scoprire i giochi scelti da Marco Mottura, Alessandro Bruni e Gabriele Laurino? Allora guardate il video in apertura di notizia oppure leggete il nostro speciale sui migliori giochi dell'E3 2021!