E3 2021: annunciata una nuova conferenza, data e orario dello show Limited Run Games

Si aggiorna il calendario delle conferenze E3 2021: Limited Run Games ha annunciato che sarà presente alla fiera di Los Angeles con uno showcase in programma per la giornata di lunedì 14 giugno alle 22:00, ora italiana.

La compagnia promette oltre 25 nuovi annunci legati a "nuovi giochi, edizioni fisiche di grandi cult e ristampe di giochi fuori catalogo della lineup Limited Run Games", purtroppo non ci sono altri dettagli in merito ma come negli scorsi anni possiamo aspettarci una conferenza piuttosto breve.

Tra i prossimi giochi in arrivo nel catalogo Limited Run Games troviamo Double Dragon Neon, Double Dragon 4, Castlevania Anniversary Collection, Cursed Castilla EX, Sam & Max Save The World, Erica e West of the Dead, solamente per citarne alcuni.

Le produzioni di Limited Run Games hanno riscosso negli anni un successo sempre maggiore grazie alla scelta di realizzare edizioni fisiche a tiratura limitata (e per questo molto ricercate dai collezionisti) di giochi usciti solamente in formato digitale, una nicchia che nel corso del tempo si è ingrandita sempre di più portando anche al recupero di vecchi classici proposti per la prima volta in versione scatolata, spesso con vari bonus come poster, manuali a colori, spille, portachiavi, adesivi e altri contenuti extra.