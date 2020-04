E3 2021: già annunciate le date dell'edizione del prossimo anno

Dopo aver cancellato l'edizione di quest'anno a causa delle preoccupazioni derivanti dall'emergenza Coronavirus, l'Entertainment Software Association (ESA) si è portata avanti e ha già annunciato le date dell'E3 2021, che si svolgerà dal 15 al 17 giugno 2021.

I partner dell'evento sono già stati tutti informati nelle scorse ore. Lo stop di quest'anno, quindi, non ha fermato l'ESA dal pianificare il proprio futuro, che ha già avviato i preparativi per un'edizione 2021 che sarà piuttosto differente dal solito. Come già riferito nelle scorse settimane, l'E3 del prossimo anno presenterà una formula differente, sebbene non siano ancora noti dettagli precisi. A tal proposito, in occasione dell'annuncio un rappresentante dell'ESA ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di preparare per voi l'E3 2021, un evento rivisitato che riunirà assieme i fan, i media e l'industria in uno showcase che celebrerà l'industria videoludica globale".

I piani per quest'anno, intanto, sono ancora per la maggior parte avvolti nel mistero. L'organizzazione non ha ancora rivelato se metterà in piedi uno show digitale ufficiale, o se lascerà il compito ai singoli publisher di organizzarsi per conto proprio. Devolver Digital e Microsoft hanno già confermato il proprio evento virtuale, mentre Square Enix e Ubisoft stanno esplorando delle possibilità in tal senso. Bethesda, dal canto suo, si è invece tirata fuori, affermando che a giugno non ospiterà alcun evento digitale.