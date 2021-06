E3 2021, annunciato anche lo show di Annapurna: da Stray a The Artful Escape

Continua ad arricchirsi senza sosta il programma degli eventi Summer Game Fest. Nel quadro della manifestazione guidata da Geoff Keighley, si aggiunge infatti un nuovo appuntamento, interamente a marchio Annapurna Interactive.

Il publisher noto per il suo fiuto per produzioni indie di spessore ha infatti annunciato un appuntamento speciale dedicato alle produzioni che porterà sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Dai propri canali social, Annapurna Interactive fissa il suo Annapurna Interactive Showcase per il prossimo 29 luglio 2021. Lo show si colloca dunque a diverse settimane di distanza dalle grandi conferenze E3 2021, ma comunque in prossimità dell'EA Play Live 2021, atteso per il 22 luglio.

Dopo aver annunciato la data di uscita di Last Stop, il publisher di Outer Wilds, What Remains of Edith Finch e I Am Dead, conserva un vasto arsenale di indie da condurre nelle mani dei giocatori. Alcuni di questi sono tra i protagonisti del trailer dedicato all'Annapurna Interactive Showcase, che potete visionare in apertura a questa news. In particolare, sono presenti all'appello l'intrigante avventura felina di Stray e il peculiare The Artful Escape.



L'appuntamento con gli indie Annapurna è dunque fissato per il 29 luglio, alle ore 21:00. Per l'occasione, il publisher promette gameplay inediti, nuovi annunci e alcune sorprese.