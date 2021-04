E3 2021, appuntamento a giugno: tra rumor e conferme, tutti i dettagli in video!

Dopo un lungo silenzio, l'ESA, ente organizzatore dell'Entertainment Electronic Expo losangelino, ha preso in mano la situazione, comunicando i primi dettagli ufficiali sull'edizione 2021 dell'E3.

Lo show videoludico, che ha saltato l'edizione 2020 a causa della crisi sanitaria internazionale, è pronto a fare ritorno quest'anno con un format completamente rinnovato. Per ovvie ragioni, l'E3 2021 si svolgerà esclusivamente in versione digitale, con le date dell'appuntamento per ora fissate per il periodo compreso tra 12 e 15 giugno. Con la conferma del periodo di svolgimento, sono giunte anche le prime notizie in merito ai partecipanti allo show virtuale. Ad esempio Xbox e Nintendo hanno confermato che prenderanno parte all'E3 2021. Al momento, mancano invece notizie in merito da parte di Sony ed Electronic Arts, che potrebbero dunque proseguire nel proprio percorso di allontanamento dalla fiera di Los Angeles.



Accanto alle informazioni ufficiali, tuttavia, hanno trovato di recente diffusione molteplici indiscrezioni. Smentito il rumor di un E3 2021 a pagamento, restano in campo diverse ipotesi suggestive. Tra queste, una possibile partnership con GeForce Now di NVIDIA creata allo scopo di portare Demo e presentazioni direttamente nelle case dei videogiocatori. Voci di corridoio ipotizzano inoltre una cerimonia di premiazione in stile The Game Awards e molto, molto altro. Per fare chiarezza in un quadro decisamente ricco di suggestione, la Redazione ha confezionato un video dedicato proprio all'E3 2021.



Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!