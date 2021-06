E3 2021 e l'assenza di Sony: il trailer dell'evento modificato, escluso il pad PS5

L'annuncio dell'assenza di Sony dal palco dell'E3 colse il pubblico di sorpresa nell'estate del 2019, dando il via ad un trend destinato a conservarsi nel tempo.

Anche l'edizione 2021, infatti, vede l'assenza - per il terzo anno consecutivo - del colosso videoludico giapponese. Da tempo, Sony preferisce infatti comunicare con la community tramite eventi esclusivi, tra i quali figurano ovviamente anche i PlayStation State of Play. L'E3 2021, che apre ufficialmente i battenti quest'oggi - sabato 12 giugno -, si è pero reso protagonista di una insolita circostanza, legata al trailer di presentazione della manifestazione.

Quest'ultimo, riporta VGC, è infatti stato modificato in seguito alla prima pubblicazione. Direttamente in calce a questa news, potete visionare il filmato reso disponibile dall'ESA nel pomeriggio di venerdì 11 giugno. Nei primi secondi del trailer, è possibile avvistare tutti i principali hardware di input videoludico, tra pad e tastiere, DualSense incluso. L'attuale versione ufficiale del video, che trovate in apertura, presenta una modifica, consistente proprio nella rimozione dalla sequenza del controller di PlayStation 5. Una scelta che per il momento non è stata commentata dall'ESA, e che probabilmente trova la sua ragion d'essere proprio nella non adesione di Sony all'evento virtualmente losangelino.



In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che questa sera troverete Everyeye live per commentare la Conferenza Ubisoft Forward, con la diretta disponibile già dalle ore 16:00.