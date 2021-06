E3 2021: attori, doppiatori e pro-player tra gli ospiti d'onore della fiera digitale

L'E3 2021 è sempre più vicino e col passare dei giorni stanno emergendo sempre più dettagli sugli appuntamenti ai quali potremo prendere parte nel corso della fiera che questa volta sarà completamente digitale.

Nel corso della fiera, la quale si terrà tra il 12 e il 15 giugno 2021, potremo assistere ad una serie di panel ai quali parteciperanno diversi ospiti d'eccezione. Stando a quanto dichiarato dagli organizzatori dell'evento, gli ospiti in questione non saranno solo legati al mondo videoludico e saranno numerosi. Tra i partecipanti confermati troviamo T-Pain, diversi giocatori professionisti dei 100 Thieves e del Team Liquid e il cast della serie TV Mythic Quest. A questi si aggiungeranno poi svariati doppiatori come Erika Ishii (Apex Legends, Destiny 2 e World of Warcraft), Arin Hanson (Game Grumps), Arif “Azerrz” Zahir (I Griffin) e JD Witherspoon (Lazor Wulf). Molti di questi ospiti parteciperanno attivamente agli appuntamenti della serie “Voices of E3”, durante i quali si parlerà di accessibilità, diversità, doppiaggio, sviluppo ed evoluzione del videogioco.

Vi ricordiamo che proprio oggi è stato annunciato l'E3 2021 Awards Show, un evento di chiusura durante il quale assisteremo a premiazioni e nuovi annunci.