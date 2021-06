E3 2021 Awards: Forza Horizon 5 il gioco più atteso, Xbox/Bethesda miglior presentazione

L'E3 2021 si è concluso e come da tradizione al termine dell'evento sono stati assegnati gli E3 Awards, quest'anno dominati da Forza Horizon 5 di Microsoft che si porta a casa la statuetta di Most Anticipated Game E3 2021 per il videogioco più atteso.

La giuria degli Official E3 2021 Awards (composta da membri della stampa internazionale di testate come IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+, Game Bonfire e IGN China) ha selezionato i vincitori tra i giochi mostrati nei giorni della fiera. Microsoft si aggiudica il premio per la miglior presentazione mentre The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato premiato come gioco più atteso tra quelli visti all'evento Nintendo. Di seguito l'elenco completo dei vincitori:

Most Anticipated : Forza Horizon 5 Microsoft Game Studios

: Forza Horizon 5 Microsoft Game Studios Best presentation: Microsoft Xbox & Bethesda Games Showcase

E3 2021 i giochi più attesi

Capcom : The Great Ace Attorney Chronicles

: The Great Ace Attorney Chronicles Gearbox Entertainment : Tiny Tina's Wonderlands

: Tiny Tina's Wonderlands Indie Games : Falling Frontier

: Falling Frontier Intellivision : Asteroids

: Asteroids Nintendo : The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

: The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 PC Gaming Show : Songs of Conquest

: Songs of Conquest Freedom Games : Airborne Kingdom

: Airborne Kingdom Future Games Show : Immortality

: Immortality Square Enix : Marvel's Guardians of the Galaxy

: Marvel's Guardians of the Galaxy Ubisoft : Mario + Rabbids Sparks of Hope

: Mario + Rabbids Sparks of Hope Xbox/Bethesda : Halo Infinite

: Halo Infinite Yooreka Studio: Loopmancer

Halo Infinite vince il riconoscimento come gioco Xbox/Bethesda più atteso, mentre Marvel's Guardians of the Galaxy conquista il premio di gioco Square Enix più atteso tra quelli visti durante la conferenza.