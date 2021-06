E3 2021 Awards Show: previsti tanti annunci e reveal di giochi nell'evento di chiusura

I rappresentanti del comitato organizzatore dell'E3, l'Entertainment Software Association, si affacciano sulle pagine di The Hollywood Reporter per annunciare la data dell'E3 2021 Awards Show, lo spettacolo di chiusura della prossima, attesissima kermesse videoludica losangelina.

Nel corso dello spettacolo previsto per il 15 giugno, la giuria composta da giornalisti, editori e addetti al settore determinerà i vincitori dei premi per i videogiochi più interessanti che saranno mostrati durante l'E3 2021. Il panel si focalizzerà quindi sui titoli più attesi dal pubblico e darà modo ai publisher e alle case di sviluppo che parteciperanno all'E3 di svelare ulteriori dettagli sui propri progetti.

In merito alle sorprese previste per l'E3 2021 Awards Show, il CEO dell'ESA Stanley Pierre-Louis sottolinea come "per l'evento di quest'anno stiamo collaborando con gli editori di alcuni dei principali media videoludici mondiali. La trasmissione sarà ricca di annunci e di reveal entusiasmanti per celebrare gli editori e gli sviluppatori più innovativi, così facendo chiuderemo nel modo ideale l'E3 2021".

La prossima edizione dell'E3 si terrà dal 12 al 15 giugno. In vista di questo importante appuntamento mediatico, il Team Xbox ha confermato per il 13 giugno lo show Microsoft x Bethesda con tante World Premiere.