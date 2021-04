E3 2021, Battlefield 6, Final Fantasy e molto altro: i prossimi show, per Jeff Grubb

La primavera inoltrata e l'estate - si sa - sono tra i periodi più intensi e scoppiettanti dell'intera annata videoludica, tra eventi, show, appuntamenti speciali e moltissimi annunci.

Esattamente come lo scorso anno, anche il 2021 vedrà per ovvie ragioni solamente momenti d'incontro virtuali, ma non per questo poco interessanti. A fomentare le aspettative del pubblico è intervenuto da poco Jeff Grubb, noto giornalista e insider videoludico. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, quest'ultimo ha infatti condiviso una nutrita scaletta di eventi in programma per i prossimi mesi, alcuni dei quali già annunciati, mentre altri al momento non confermati. Di seguito, vi riportiamo il calendario integrale pubblicato da Jeff Grubb:

14 Aprile: Nintendo Indie World;

; 11 Maggio: Reveal di un MMO sci-fi sviluppato da Flying Wid Hog e Jagex ;

; Maggio: Reveal di Battlefield VI ;

; 11/12 Maggio: ViveCon ;

; 14/15 Maggio: Final Fantasy Digital Fan Fest ;

; Giugno: Summer Game Fest ;

; Giugno: Guerrilla Collective ;

; 5 Giugno: Indie Live Expo ;

; 12/15 Giugno: E 3 2021 Online . Grubb cita in questo caso appuntamenti a firma Xbox , Nintendo , Capcom , Ubisoft , Take Two , Warner Bros , Konami e Koch Media ;

. Grubb cita in questo caso appuntamenti a firma , , , , , , e ; 13 Giugno: PC Gaming Show e Future Game Show ;

e ; 16 Giugno: Steam Game Festival ;

; Luglio: ulteriori annunci da grandi publisher;

In chiusura, vi ricordiamo che gli eventi al momento non ufficializzati da team di sviluppo o publisher sono da considerarsi non confermati, con la loro presenza nella scaletta di Grubb da intendersi come semplice