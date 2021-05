E3 2021 conferenze: le date e gli orari per l'Italia

Dopo l'assenza del 2020 a causa della pandemia Covid-19, l'E3 Electronic Entertainment Expo è pronto a tornare con una nuova edizione della fiera, in formato esclusivamente digitale (da qui il nome E3 2021 Digital Edition) per prevenire i contagi ed evitare gli assembramenti nei padiglioni dello show. Ma quando si terrà l'E3 2021 e quali sono giorni e orari?

L'E3 2021 è in programma dal 12 al 15 giugno con una serie di eventi E3 in streaming presentati tra gli altri da Greg Miller (co-fondatore di Kinda Funny), il giornalista nominato agli Emmy Jacki Jing e altre personalità dell'industria come il commentatore eSportivo Alex "Goldenboy" Mendez. Il giornalista canadese Geoff Keighley non ci sarà in quanto sarà impegnato nella produzione del suo evento personale denominato Summer Game Fest in programma nel corso del mese di giugno.

E3 2021 Conferenze

Al momento tra i publisher confermati troviamo Nintendo, Microsoft, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros Interactive Entertainment, Koch Media, THQ Nordic, XSEED Games, SEGA, NVIDIA, Epic Games, Bethesda, Bandai Namco, Activision, Deep Silver e Amazon Game Studios.(ma quasi certamwnte non ci sarà per lasciare spazio ad uno State of Play trasmesso a giugno) mentre Konami ha confermato che non sarà all'E3 2021 , pur avendo numerosi progetti in cantiere che verranno annunciati prossimamente.La conferenza Ubisoft Forward verrà trasmessa come parte della lineup E3 2021, cosa possiamo aspettarci? Sicuramente ci sarà spazio per Far Cry 6, in uscita più avanti nel corso dell'anno, e possiamo aspettarci novità su Riders Republic e magari su produzioni Ubisoft scomparse dai riflettori come Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2.Chissà che in questa occasione non possa tornare a farsi vedere anche Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake , la casa francese potrebbe annunciare una nuova stagione di contenuti per Assassin's Creed Valhalla o magari il tanto rumoreggiato spin-off in arrivo a fine anno, un progetto più piccolo in attesa del nuovo Assassin's Creed "principale" in uscita nel 2022.Confermato il ritorno di uno degli appuntamenti classici dell'E3,, l'evento dedicato al mondo dei giochi per Personal Computer. Al momento conosciamo solo la data (domenica 13 giugno) mentre non ci sono indicazioni per quanto riguarda l'orario ed i giochi presenti.Altro evento che andrà a occupare la lineup dell'E3 2021 Digital Edition è ilorganizzato da GamesRadar. Purtroppo non ci sono informazioni sui contenuti ed i partecipanti ma possiamo aspettarci come di consueto una carrellata di trailer e gameplay sui videogiochi più attesi del momento.- L'elenco delle conferenze è in continuo aggiornamento e verrà modificato basandosi sulle date e le informazioni diffuse dai publisher. Tutti gli orari indicati sono validi per l'Italia.