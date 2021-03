E3 2021: confermata la nuova edizione del PC Gaming Show

I responsabili della redazione di PC Gamer hanno confermato che anche quest'anno si terrà una nuova edizione del PC Gaming Show, l'evento interamente dedicato alle novità riguardanti i videgiochi per Personal Computer.

La lineup degli eventi estivi incentrati sui nuovi annunci legati al mondo dei videogame inizia a delinearsi con l'annuncio del PC Gaming Show. Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il nuovo showcase, che andrà in onda in formato digitale per le ovvie ragioni legate alla pandemia di Coronavirus, si terrà durante il mese di giugno, con tutta probabilità in concomitanza con l'inizio dell'E3 2021. Sfortunatamente non è stata diffusa una data più precisa, né anticipati i contenuti dell'iniziativa, con i redattori della testata d'oltreoceano che si sono limitati ad annunciare l'evento mostandone il logo animato.

Lo scorso anno, il PC Gaming Show si è tenuto il 13 giugno e si è rivelato il palcoscenico giusto per mettere in mostra circa 50 giochi differenti. Tra questi ha sicuramente spiccato l'annuncio di Persona 4 Golden in versione PC. Con il sempre più fiorente mercato del gaming su Personal Computer, è lecito attendersi delle gradite sorprese anche per l'edizione di quest'anno. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che, sempre nella stagione estiva, si terrà un evento a tema Microsoft x Bethesda in cui potremo plausibilmente assistere agli annunci di nuove esclusive per PC Windows e console Xbox.