E3 2021 Demo: proviamo Tunic, The Riftbreaker e altri giochi domani alle 17.00 su Twitch

Tra la Summer Game Fest e lo Steam Next Fest sono letteralmente centinaia le demo di giochi indie in sviluppo che sarà possibile provare da qui fino all'inizio della prossima settimana. E noi di Everyeye non potevamo certo lasciarci sfuggire l'occasione di provare alcune delle produzioni più interessanti e promettenti.

Domani pomeriggio, giovedì 17 giugno, alle ore 17:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch per provare con mano produzioni quali Tunic, The Riftbreaker, Echo Generation e Lake, dandovi in diretta le nostre sensazioni sulle demo messe a disposizione e facendo un'analisi dettagliata di tutte le loro caratteristiche ludiche e tecniche nel frattempo che le immagini dei giochi scorrono davanti ai vostri occhi. Vi invitiamo ovviamente a seguirci su Twitch e sugli altri nostri canali social come Everyeye On Demand in modo così da restare sempre al passo con tutti i nostri contenuti senza lasciarvi sfuggire nulla.

Sarà molto interessante mettersi alla prova con il fiabesco Zelda-like Tunic sviluppato da Finji e vedere i progressi compiuti nel corso degli ultimi mesi. Per rinfrescarvi la memoria vi lasciamo il nostro precedente provato di Tunic. Anche The Riftbreaker e gli altri giochi promettono di regalare sorprese, per quelli che promettono di essere assaggi intriganti in attesa del debutto sul mercato delle versioni complete di ogni singolo gioco.