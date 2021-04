L'E3 2021 in digitale con contenuti a pagamento e demo su Nvidia GeForce Now?

Secondo quanto viene riportato dalla redazione di Video Game Chronicles, l'ESA starebbe iniziando a dare forma e concretezza ai piani per la realizzazione dell'E3 2021, che dopo un anno di pausa tornerà ad essere protagonista della stagione estiva a sfondo videoludico.

La nuova edizione dell'E3, rinominata per l'occasione "Electronic Entertainment Experience", inizierà il 13 giugno e durerà per una settimana, stando al report. Sembra che l'intento principale dei suoi organizzatori sia quello di rimancare come si tratti di un'occasione unica per l'industria, e che l'evento non sarà una semplice trasposizione in digitale di ciò a cui abbiamo sempre assistito, ma un vero e proprio riadattamento del format: "L'E3 2021 NON è un evento in persona fatto in digitale", recita infatti un documento inviato ai publisher videoludici.

L'ESA sarebbe in trattative con Nvidia per riuscire a lanciare tramite GeForce Now le varie demo che verranno presentate nel corso dell'evento. Si tratta di un aspetto cruciale, con cui gli organizzatori sperano di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico. L'app ufficiale dell'E3 conterrà poi dei booth virtuali all'interno dei quali verranno caricati i vari annunci fatti durante l'evento, oltre alle informazioni riguardanti il merchandise e le demo stesse. Stando alle fonti entrate in contatto con VGC, l'idea sarebbe quella di relegare alcuni dei contenuti all'interno di pass a pagamento, che potrebbero garantire ad esempio l'accesso alle demo o a dei contenuti aggiuntivi di varia natura. L'ESA si dice tuttavia disposta a fare marcia indietro su questo aspetto, dopo che alcuni publisher avrebbero espresso la propria perplessità in merito. Qualunque sarà la decisione finale, buona parte dell'evento offrirà al pubblico contenuti completamente gratuiti.

L'E3 2021, infine, attende ancora l'approvazione definitiva da parte dei membri stessi dell'ESA, associazione composta da alcune delle compagnie più importanti dell'industria, che detengono un forte potere decisionale sull'andamento dell'evento.