L'E3 2021 fu un disastro economico: perdite per quasi 4 milioni di dollari

Gli ultimi anni non sono assolutamente stati favorevoli per il celebre E3: oltre all'E3 2023 cancellato ufficialmente, a causa della pandemia di Covid-19 vennero annullate anche le edizioni 2020 e 2022. L'unico organizzato in quest'ultimi anni fu l'E3 2021 in formato digitale, una mossa che alla fine si è rivelata dannosa.

Come emerso da alcuni documenti pubblici dell'ESA relativi ai costi dell'evento only-digital, l'azienda ha speso 6 milioni di dollari per organizzare l'E3 2021 con tre diversi appaltatori: di questi, 3,9 milioni sono andati alla Paragon Creative Agency per la gestione dell'evento ed ulteriori 584.119 sono stati versati a Smithbuckling per lo stesso motivo, mentre i restanti 1,6 milioni sono stati pagati a Game Cloud Network per la creazione della piattaforma online relativa all'E3. Ma in totale l'ESA ha versato 7,3 milioni di dollari per l'organizzazione di tutte le "conferenze, convegni e riunioni" nel corso del 2021, collegate principalmente all'E3.

Nei bilanci di quell'anno, l'ESA riferisce che l'E3 ha generato entrate solo per 3,4 milioni di dollari, un numero dunque nettamente inferiore rispetto alle spese sostenute e portando così ad una perdita di quasi 4 milioni di dollari per la compagnia. Il voler organizzare un evento esclusivamente in digitale a causa della pandemia non ha dunque dato i suoi frutti, e forse anche in quest'ottica si capiscono i motivi per cui le edizioni successive sono state cancellate non essendoci le condizioni per poterle organizzare con successo.

Intanto non sono mancate voci su una possibile cancellazione dell'E3 2024 e 2025, con l'ESA che è intervenuta per dire che nessuna decisione ufficiale è stata presa in merito e che l'organizzazione si sta muovendo con alcuni partner per capire come muoversi per le eventuali prossime edizioni. Il futuro dell'E3 resta dunque ancora molto incerto.