E3 2021, l'evento videoludico dell'anno sta arrivando: l'ESA presenta il nuovo portale

In vista del sempre più prossimo E3 2021, l'ESA annuncia il nuovo portale che farà da sfondo a tutti gli annunci e al quale poter accedere liberamente (e ovviamente gratis) per ricevere tutte le informazioni sugli show digitali che avranno luogo nelle infuocate giornate dell'evento losangelino.

Gli organizzatori della prossima edizione in remoto dell'Electronic Entertainment Expo presentano così il nuovo portale, con tanto di app online che fungerà da Hub per gli spettacoli, con tanti "showfloor virtuali", eventi con ospiti dal vivo, videconferenze e "memorabilia" (rappresentati principalmente da avatar) da scaricare per arricchire il proprio profilo con cui accedere al sito e al relativo forum.

L'accesso dei media al portale e alla relativa app avverrà il 7 giugno, con apertura ufficiale al pubblico prevista per il 12 giugno. La registrazione al portale sarà gratuita e inizierà entro la fine di maggio. La versione pubblica del portale online sarà quindi disponibile dal 12 giugno. L'app online dell'E3 2021 includerà l'accesso agli Stand degli Espositori, a un'area Lounge come punto di ritrovo online dei fan e a un Forum per le discussioni sui temi più caldi dell'evento losangelino.

Sempre tramite l'app sarà possibile accedere al modulo per la creazione e personalizzazione del proprio profilo, come pure a un particolare sistema di Classifiche che punta a coinvolgere gli utenti proponendo loro delle statistiche che li incoraggino a interagire nel maggior numero di modi possibile con gli espositori e gli stessi giocatori.

L'E3 2021 si terrà dal 12 al 15 giugno. Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere lo speciale a firma di Davide Leoni sui giochi e gli annunci più attesi dell'E3 2021.