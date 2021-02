Road to E3 2021: dalla BlizzCon alla Summer Game Fest, i prossimi eventi

Parte ufficialmente la Road to E3 2021, con i primi grandi eventi dell'anno pronti a susseguirsi nel corso dei prossimi mesi, in direzione del culmine dell'attualità videoludica che si colloca tradizionalmente nelle prime settimane di giugno.

Un primo antipasto arriverà con la giornata odierna, grazie alla trasmissione dello showcase di primavera dell'Epic Games Store, con annunci e approfondimenti sul mondo PC. A breve distanza, una data da tenere d'occhio, ovvero quella di sabato 13 febbraio, con il concerto Square Enix che nonostante i fraintendimenti su annunci su Final Fantasy 7 Remake potrebbe comunque portare con sé delle novità. Si passa poi direttamente alla seconda metà di febbraio, con il programma della BlizzCon Online 2021, dove si attendono novità per Diablo Immortal, Diablo IV, Overwatch 2, World of Warcfraft e altro ancora. Il 4 marzo porterà invece con sé il New Game+ Expo 2021, con ulteriori world premiere in arrivo.

A seguire, sarà dunque la volta del grande evento losangelino, che per ovvie ragioni anche quest'anno dovrà rinunciare alla paternità del Convention Centre di Los Angeles. I primi dettagli sull'E3 2021 collocano la grande manifestazione nuovamente su lidi virtuali, tra le giornate (e nottate) del 15, 16 e 17 giugno. Ragionevolmente, come di consueto, l'E3 2021, anche se online, porterà con sé numerosi eventi collaterali, tra cui Nintendo Direct e conferenze dei publisher. A incorniciare il periodo estivo, infine, anche la Summer Game Fest, che tornerà in forma smagliante anche quest'anno, sempre sotto la direzione di Geoff Keighley.