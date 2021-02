E3 2021: l'evento live dal Los Angeles Convention Center è stato cancellato

Dopo essere stata costretta dall'emergenza Coronavirus a cancellare l'E3 2020, l'evento videoludico più noto e influente del settore, l'ESA aveva promesso un ritorno in grande stile nel 2021, con una formula "Re-immaginata" e pronta a prendere il via il 15 giugno di quest'anno.

La scaletta completa del nuovo E3 non è mai stata rivelata, ma gli organizzatori ci avevano già promesso eventi in streaming, presentazioni registrate e attività digitali con la partecipazione dei content creator, tra le altre cose. A quanto pare era prevista anche la trasmissione di un non meglio specificato evento live dal Los Angeles Convention Center, location storica dell'evento, ma a quanto pare ciò non avverrà. In rete è infatti emerso un lungo documento di 84 pagine della Los Angeles Tourism and Convention Board, in cui si fa chiaro riferimento alla cancellazione dell'evento live dell'E3 2021, chiaramente per questioni di sicurezza legate all'emergenza sanitaria.

Ciò non significa che l'E3 2021 è stato cancellato nella sua interezza. Nonostante le attività e i partecipanti non siano mai stati rivelati nel dettaglio, l'E3 re-immaginato dovrebbe essere ancora in lavorazione, dato che in questo periodo l'ESA sta inviando diversi documenti ai publisher e ai media partner interessanti a partecipare. Eventi di presentazione da remoto, keynote, demo scaricabili e incontri tra sviluppatori e giornalisti da remoto dovrebbero essere tutti salvi. Tuttavia, non sappiamo se e in che misura le idee già proposte sono state influenzate dalla cancellazione dell'evento live dal Los Angeles Convention Center.