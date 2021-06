E3 2021, l'evento è terminato: quali sono stati i tre migliori annunci?

Con la fiera videoludica conclusasi in nottata con l'assegnazione degli E3 2021 Awards a Microsoft e Forza Horizon 5, è giunto il momento di provare a fare un bilancio!

L'evento (virtualmente) losangelino si è protratto per alcuni giorni, affiancato per l'occasione da alcuni eventi paralleli, tra cui la cerimonia di apertura condotta da Geoff Keighley, con il suo Summer Game Fest: Kickoff Live e diverse rassegne dedicate all'universo Indie, come il Wholesome Direct, il Tribeca Games Spotlight e il Guerrilla Collective. Presenti poi all'appuntamento i grandi attori del mercato videoludico, con la ricchissima conferenza Xbox e Bethesda, il Nintendo Direct E3 2021 e gli show di Ubisoft, Square Enix e Capcom.

Tra gli annunci di Mario+Rabbids: Sparks of Hope, Redfall, Forza Horizon 5, Marvel's Guardians of the Galaxy e Metroid Dread, le presentazioni di nuove produzioni non sono mancate, così come i re-reveal e gli aggiornamenti legati a titoli già noti, quali Elden Ring, Starfield, Halo: Infinite, Far Cry 6, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Shin Megami Tensei V, STALKER 2 e moltissimi altri. Sul fronte Indie, non dimentichiamo poi promettenti produzioni quali Kena: Bridge of Spirits, Hoa, Sable, Tunic, 12 Minutes, solo per citarne alcuni.



Al termine dell'evento, vogliamo passare la parola a voi: quali sono stati i vostri 3 annunci o aggiornamenti preferiti? Che cosa vi ha colpito particolarmente a questo E3 2021? Lo spazio commenti è a vostra completa disposizione!