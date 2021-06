E3 2021 con Everyeye: da Ubisoft a Gearbox, tutti le live su Twitch oggi 12 giugno

Oggi 12 giugno comincia ufficialmente l'E3 2021 e la redazione si è riunita nello studio di Milano per seguire tutti gli appuntamenti della fiera più attesa dell'anno - a questo giro in un'inedita versione virtuale - assieme a tutti voi in diretta sul canale Twitch di Everyeye. Tirate fuori l'agenda e segnatevi tutti gli appuntamenti di oggi 12 giugno.

Come ogni giorno in questo periodo di grandi eventi, anche stamattina la redazione vi aspetta dalle ore 10:00 con un nuovo appuntamento di Every Morning, stavolta in edizione E3, durante il quale ci sarà modo di discutere degli annunci effettuati ieri sera durante lo show di Koch Media e l'IGN Expo, e soprattutto di parlare delle aspettative in merito agli eventi della nuova giornata.

Si torna poi in onda alle 16:00 per prepararsi adeguatamente alla carovana di show pomeridiani e serali: alle 17:00 c'è la seconda puntata del Guerrilla Collective, seguito poi dall'Ubisoft Forward delle 20:00, dall'evento di Devolver Digital delle 22:30 e dal Gearbox E3 Showcase delle 23:00. Si preannuncia una giornata scoppiettante, per cui vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e attivare la ricezione delle notifiche per non rischiare di perdervi nessuna diretta. Se volete, potete anche supportarci abbonandovi al canale Twitch di Everyeye, che può essere fatto gratuitamente se siete già iscritti a Prime Gaming (incluso in Amazon Prime): non dovete fare altro che cliccare sul pulsante Abbonati nella home page di canale Twitch di Everyeye e selezionare la voce "Iscriviti senza costi aggiuntivi". Tra i vari benefit ci sono le dirette senza interruzioni pubblicitarie e l'accesso esclusivo ai canali esclusivi Discord e Telegram.