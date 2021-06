E3 2021 e Giancarlo Esposito: da Breaking Bad a Far Cry 6, l'attore ospite all'evento

Nel variopinto cast di villain della serie Far Cry sta per accogliere un'eccellente new entry, con il noto attore Giancarlo Esposito pronto a minacciare i giocatori nel prossimo capitolo della serie Ubsisoft.

Come ormai noto, l'interprete rivestirà il ruolo del dittatore Anton Castillo, tra i personaggi principali del nuovo Far Cry 6. Molto amato dal pubblico, Giancarlo Esposito ha sovente prestato il proprio volto a personaggi violenti e imprevedibili, dall'inquietante Gus Fring di Breaking Bad al Moff Gideon di The Mandalorian. Dal mondo delle serie TV di successo, l'attore realizza il suo ingresso nell'universo dello sviluppo videoludico.

Star del titolo Ubisoft, Giancarlo Esposito prenderà anche parte alla scoppiettante settimana dell'E3 2021. Nello specifico, l'attore sarà tra gli ospiti che calcheranno il palco della Summer Game Fest in compagnia dell'organizzatore e mattatore Geoff Keighley. Il giornalista videoludico canadese avrà modo di accogliere l'interprete nel corso della serata inaugurale dell'evento digitale, con il Summer Game Fest Kickoff Live in programma per giovedì 10 giugno. Che durante la serata siano in programma nuovi annunci legati al debutto e alle caratteristiche di Far Cry 6?



A commentare la serata, lo ricordiamo, troverete la Redazione, pronta a seguire le grandi conferenze dell'E3 2021 in vostra compagnia, in diretta dal Canale Twitch di Everyeye.