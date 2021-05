E3 2021: i giochi e gli annunci più attesi a Los Angeles

L'Electronic Entertainment Expo tornerà dal 12 al 15 giugno, abbiamo già visto l'elenco delle conferenze E3 2021 con date e orari ma ovviamente tutti noi aspettiamo i giochi... tanti giochi! Al momento ci sono poche conferme ma incrociando i rumor possiamo farci una prima idea su quello che vedremo alla fiera di Los Angeles.

Piuttosto corposo l'elenco dei publisher che hanno confermato la propria adesione: Activision, Amazon Game Studios, Bad Button Studio, Bandai Namco Entertainment America, Bethesda Softworks, Capcom USA, Click Entertainment, DvG, Deep Silver, Epic Games, Funcom, Gameloft, GTR Simulator, GungHo Online Entertainment America, Kalypso Media Group, KontrolFreek, Limited Run Games, LGA Enterprises, NCSoft, nDreams, Nintendo of America, NVIDIA, Oculus/Facebook, Rebellion, SEGA, Square Enix, Take-Two Interactive, THQ Nordic, Ubisoft, Warner Bros Games, Xbox e XSEED Games.



Sony dovrebbe mantenere la linea degli scorsi anni non partecipando alla fiera ma organizzando uno State of Play a giugno mentre Konami ha confermato che non sarà all'E3 2021. Electronic Arts organizzerà probabilmente il consueto evento EA Play a ridosso della fiera di Los Angeles, quasi certamente a inizio giugno.



Giochi E3 2021

Al momentodunque dobbiamo affidarci a rumor e speculazioni emerse nei meandri della rete. Iniziamo con un trittico di candidati in casa Microsoft: Forza Horizon 5, Starfield e Halo Infinite , scomparso dai radar dopo la presentazione alla fine del 2019.Se(del resto il gioco uscirà in autunno) meno lo è quella di Starfield di Bethesda, altro titolo che secondo vari insider potrebbe uscire a fine anno anche se in molti prevedono un rinvio alla fine del 2022, in questo caso Starfield potrebbe saltare l'E3 2021 per mostrarsi versione quasi completa il prossimo anno.Da più parti si parla anche di una possibile presentazione di Elden Ring il 14 giugno ma c'è da dire che, il gioco di FromSoftware è certamente uno dei grandi indiziati per l'E3 2021 e la speranza è che Bandai Namco possa finalmente mostrare il gioco al pubblico a più di tre anni dal reveal. Ubisoft ha già confermato la conferenza Ubisoft Forward per il 12 giugno ed è in questa occasione che ci aspettiamo di vedere, Skull & Bones e magari il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, rimandato a data da destinarsi e poi scomparso dai radar. Ci sarà spazio anche per novità su Assassin's Creed?Electronic Arts potrebbe approfittare del periodo della fiera per presentare la sua lineup autunno/inverno con, Madden NFL 22, Battlefield 6 e magari un racing game (il ritorno di Need for Speed o Burnout?) mentre sembra troppo presto per unNintendo ha confermato la sua partecipazione all'evento e dunque possiamo ipotizzare anche qui nuovi annuncie magari il reveal di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, questa almeno la speranza della community. Spazio quasi certo anche per i remake di Pokemon Diamante e Perla in uscita a fine anno, sono in molti a sperare anche in un annuncio di Nintendo Switch PRO ma sembra improbabile che Nintendo possa presentare la console all'E3.Sicura è invece la presenza del nuovo Call of Duty con Activision che, mentre non è chiaro quali siano i piani di Capcom: nuovi giochi di Resident Evil o magari il tanto rumoreggiato Dragon's Dogma 2?Come detto si tratta però solamente di speculazioni, speriamo di potervi presto aggiornare con l'elenco ufficiale dei