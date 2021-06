E3 2021: nessuna grossa news su Final Fantasy in arrivo per un insider

Sasliquid, insider molto attivo su ResetERA, ha fatto sapere che secondo le sue fonti non ci saranno grandi novità legate a Final Fantasy durante lo showcase E3 Square Enix Presents del 13 giugno.

I moderatori del portale hanno verificato le fonti di Sasliquid ed hanno ritenuto l'indiscrezione affidabile, per quanto ovviamente non ci siano conferme di alcun tipo in merito, al momento si tratta solamente di un rumor e come tale deve essere considerato.

Per lo showcase Square Enix Presents dell'E3 la compagnia ha fatto sapere che vedremo un nuovo gioco di Eidos Montreal (probabilmente basato sui Guardiani della Galassia), Babylon's Fall di Platinum Games, la nuova espansione di Marvel's Avengers Black Panther War for Wakanda e aggiornamenti su Life is Strange True Colors e Life is Strange Remastered Collection.

Che fine ha fatto Final Fantasy? Un bell'interrogativo, Sasliquid è sicuro delle sue fonti e ribadisce come non siano previsti annunci su Final Fantasy VII Remake Parte 2, Final Fantasy 16 o Forspoken (sebbene questo non sia un titolo legato alla saga). Anche il tanto rumoreggiato soulslike Final Fantasy Origin potrebbe essere fuori dai giochi, per questo titolo si parla infatti di una esclusiva PlayStation ed è probabile che Sony e Square Enix vogliano tenersi l'annuncio in serbo per uno State of Play estivo.