E3 2021, da Hellblade 2 a Mario+Rabbids 2: spunta leak da noto insider, Ahmad conferma

A breve distanza dalla ricca serie di annunci del Summer Game Fest Kickoff Live, spunta in rete una possibile lista di leak legati ai prossimi annunci che saranno protagonisti dell'E3 2021.

Fonte di questi ultimi è l'insider noto come "Brushie", tenuto in grande considerazione dalla sempre attivissima utenza di Resetera, che ne rammenta diverse previsioni rivelatesi poi corrette. L'utente ha nello specifico pubblicato una nutrita lista di titoli che dovrebbero presenziare agli eventi E3 2021. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo delle indiscrezioni diffuse dall'insider: ovviamente, nel caso non vogliate incappare in potenziali anticipazioni sugli annunci E3 2021, vi sconsigliamo di procedere con la lettura. Ecco la rassegna di titoli riportata da Brushie:

Rainbow Billy

Among Us

Dolmen

Death's Door

Trek to Tomi

Twelve Minutes

The Persistence Enchanced

Atomic Heart

Somerville

Back4Blood

Slime Rancher 2

Stalker 2

Stellaris Console Edition

FAR: Changing Tides

A Tale of Paper

Sherlock Holmes

Arietta of Spirits

Mortal Shell Virtuous Cycle

Unbound World's Apart

Steelrising

I Expect You To Die 2

Shredders

Lemnis Gate

A Plague Tale Requiem

Marvel's Avengers

Eiyuden Chronicle

Wave Break

Diablo 2 R

Research and Destroy

Replaced

AoE 4

Olli Olli World

Forza 5

Grounded

Senua Hellblade 2

Outer Worlds 2

The Forgotten City

Psychonatus 2

Rainbow 6 Extraction

Rocksmith +

Black Skylands

Fracked

Haunted Space

Graveyard Keeper Game of Crone

Wizard with a Gun

Tumble Time

Inscryption

Shadow Warrior 3

Phantom Abyss

Audioclash

Core Keeper

Blacktail

Sifu

Disciples Liberation

Splitgate

DDLC Plus

Raiders Republic

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Tra le produzioni citate spiccano titoli inediti e già noti, da Senua's Saga: Hellblade 2 e una nuova collaborazione tra Nintendo e Ubisoft per. Ad attirare ulteriore interesse sulla lista è inoltre un commento del noto insider e analista, che pare confermarne l'attendibilità. Ovviamente, come sempre in queste circostanze, vi ricordiamo che non si tratta di informazioni confermate, ma di semplici, che potrebbero dunque rivelarsi errati in toto o in parte.