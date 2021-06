E3 2021: Il PC Gaming Show dura 90 minuti, ci saranno anche Valve, SEGA, Nacon e NVIDIA

Come annunciato nelle scorse ore, il PC Gaming Show 2021 andrà in onda domenica 13 giugno, gli organizzatori hanno confermato la presenza (tra gli altri) di Dying Light 2, adesso arrivano ulteriori dettagli sulla lineup e sui contenuti dello show, il quale ha una durata prevista di 90 minuti.

Durante il PC Gaming Show ci sarà spazio per contenuti esclusivi su Naraka Bladepoint, inoltre scopriremo ulteriori dettagli sulla beta e sul lancio del gioco. Techland tornerà a mostrare Dying Light 2 inoltre assisteremo al reveal del nuovo gioco di Kasedo Games & Bulwark Studios.

Novità anche per la serie Orcs Must Die, un nuovo video gameplay per Hello Neighbor 2, sono previsti anche annunci da parte di New Blood Interactive, Pixelated Milk e Shiro Games. SEGA e Amplitude saranno sullo stage per svelare qualcosa di nuovo su Humankind, presente anche il publisher All In! Games con Chernobylite e altre produzioni.

Torn Banner Studios presenterà novità su Chivalry 2, spazio anche a Nacon e Big Bad Wolf per un nuovo trailer di Vampire The Masquerade Swansong, inoltre allo show prenderanno parte anche NVIDIA (con novità legate al servizio GeForce Now) e Valve con un messaggio sullo Steam Next Gest.

Infine, annunci di giochi non ancora noti da parte di editori e studi come Frontier & Frontier Foundry, Fellow Traveller, Tripwire Interactive, Humble Games, Ishtar Games e Alawar Games. Appuntamento fissato per domenica 13 giugno su Twitch per seguire insieme a noi il PC Gaming Show E3 2021.