E3 2021, incetta di Indie: il Wholesome Direct presenta oltre 70 titoli, live oggi!

Avanza a pieno ritmo il calendario dell'E3 2021, con sempre nuovi eventi pronti ad allietare le giornate della platea videoludica, con piacevoli sorprese non solo sul fronte degli AAA, ma anche su quello delle produzioni indie.

La giornata odierna - sabato 12 giugno -, in attesa degli eventi serali a marchio Ubisoft e Gearbox, si presenta particolarmente densa e promettente. Alle ore 17:00, lo ricordiamo, prenderà il via la seconda giornata del Guerrilla Collective, che potrete seguire in compagnia della Redazione grazie al ricco calendario live del Canale Twitch di Everyeye, ma non solo! Un ulteriore appuntamento per gli amanti degli indie è infatti fissato per le ore 19:00 del fuso orario locale.

Il Wholesome Direct 2021 attente infatti gli appassionati con una ricca rassegna di titoli, che includerà oltre 70 giochi indie, alcuni già noti e altri inediti. Organizzato da un collettivo indipendente, l'appuntamento durerà un'ora e ospiterà trailer, interviste e gameplay reveal. Tra i giochi presenti, troviamo la suggestiva avventura di Hoa, titolo dall'estetica ispirata all'universo dello Studio Ghibli. All'appello rispondono inoltre anche produzioni quali Ooblets, Moonglow Bay, Paralives, We Are OFK e moltissimi altri.



L'E3 2021 sta al momento regalando molte soddisfazioni sul fronte dello sviluppo indipendente: sulle nostre pagine trovate diversi approfondimenti dedicati, con un'anteprima di Harold Halibut e un'anteprima di Bramble: The Mountain King.