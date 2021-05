E3 2021 a tutto indie: annunciato l'evento INDIE Live Expo

Mentre il noto analista e insider Daniel Ahmad suggerisce l'arrivo di molti annunci legati all'E3 2021 nel corso dei prossimi giorni, un nuovo evento si aggiunge al calendario videoludico.

Dopo la conferma del ritorno dell'appuntamento con l'IGN Expo 2021 all'interno del programma della Summer Game Fest, si conferma al pubblico anche una nuova edizione con INDIE Live Expo. In programma per la giornata di sabato 5 giugno, la trasmissione dedicata interamente all'universo dello sviluppo indipendente proporrà una ricca carrellata di aggiornamenti, annunci e reveal. L'appuntamento è in particolare fissato per le ore 11:00 del fuso orario italiano, per un orario particolarmente agevole per la community di videogiocatori nostrana.

Trasmesso in giapponese, cinese e inglese, l'INDIE Live Expo ha totalizzato in passato oltre 18 milioni di spettatori, con all'attivo la partecipazione di ben 350 titoli indie. Tra gli sponsor principali dell'edizione 2021 della manifestazione, troviamo CyGames, ma anche Xbox. Presenti poi all'appello PlayStation, Koch Media, l'italiana 505 Games e molti altri. Al momento, non è stato ancora reso noto il programma esatto dell'evento, con gli ospiti e i titoli protagonisti che rappresentano al momento un mistero.

In attesa di saperne di più, ricordiamo che il mese di giugno sarà ricco di appuntamenti, con l'E3 2021 ormai alle porte.