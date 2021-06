E3 2021, Kojima sarà alla Summer Game Fest: annuncio del nuovo gioco in arrivo?

Con oltre 30 World Premiere in programma per la Summer Game Fest, lo show condotto da Geoff Keighley inaugurerà ufficialmente l'edizione 2021 dell'E3, tra annunci e ospiti speciali.

A questi ultimi, si aggiunge ora anche Hideo Kojima, la cui presenza all'evento è stata confermata ufficialmente con un simpatico scatto. L'assistente personale del game director ha infatti pubblicato l'immagine che potete visionare in calce a questa news, in cui il padre della Metal Gear Saga mostra il pass per l'accesso al Summer Game Fest Kickoff Live. Lo show videoludico in programma per la serata di giovedì 10 giugno vedrà dunque ospite anche il fondatore di Kojima Productions: che siano in arriva annunci per la software house autrice di Death Stranding?



Già nel mese di marzo, Kojima Productions aveva confermato un annuncio 'presto' in arrivo. Da allora, tuttavia, non si sono ancora avuti aggiornamenti sul titolo attualmente in sviluppo presso il team nipponico. Non sono invece mancati i rumor e le indiscrezioni, con diverse voci di corridoio che hanno in particolare riferito di un nuovo gioco di Hideo Kojima in esclusiva su Xbox Series X. A stuzzicare ulteriormente gli animi, ci ha poi pensato il recente incontro tra Kojima e Nicolas Winding Refn, interprete di Heartman in Death Stranding.



Al momento, nessuna ipotesi ha trovato conferma ufficiale: che il Summer Game Fest Kickoff Live sia l'occasione giusta per saperne di più? Vi ricordiamo che potrete scoprirlo insieme alla Redazione, con Everyeye che seguirà live la Summer Game Fest su Twitch.