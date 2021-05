E3 2021, Microsoft e Nintendo presenti all'appello: quando annunceranno i programmi?

È ormai ufficialmente in dirittura di arrivo l'E3 2021, con la fiera - per quest'anno ancora in modalità virtuale - che promette di catalizzare l'attenzione della community videoludica tra poco meno di un mese.

La fiera aprirà infatti i battenti in data sabato 12 giugno, per poi protrarsi sino a martedì 15 giugno. Con le settimane, sono cresciute le adesioni all'E3 2021, con compagnie come Square Enix, Bandai Namco e SEGA che hanno confermato la propria presenza, accanto a Bethesda, Amazon, Epic Games e moltissimi altri. Tra i primi attori ad assicurare la propria partecipazione, troviamo Microsoft e Nintendo, ansiose di presentare al pubblico i propri piani per il futuro.

A dispetto di una rapida adesione, tuttavia, i due colossi del videogioco ancora non hanno offerto dettagli sui propri programmi per l'E3 2021. Novità su questo fronte dovrebbero tuttavia giungere molto presto, almeno secondo l'insider e giornalista Jeff Grubb. Secondo quest'ultimo, Microsoft e Nintendo dovrebbero alzare il velo sulla manifestazione nel corso dei prossimi giorni, con focus particolare per la settimana compresa tra 24 e 30 maggio.



Nell'attesa di dettagli ufficiali, non mancano ovviamente i rumor legati alla possibile scaletta degli eventi ideati a Redmond e Kyoto, che spaziano dalla presentazione di Starfield all'annuncio di un nuovo Donkey Kong sviluppato dal team di Mario Odyssey.