L'E3 2021 non si farà? Da un post sessista all'ipotesi di Jason Schreier

Quest'anno non è certamente passata inosservata la cancellazione di tutte le principali fiere del settore, E3 2020 in primis, a causa dell'emergenza Coronavirus. Dopo un attimo di totale spaesamento le software house sono riuscite a modificare efficacemente la propria strategia comunicativa, ma adesso c'è tanta voglia di tornare alla normalità.

L'Entertainment Software Association (ESA) ha già fissato le date dell'E3 2021, il cui svolgimento risulta essere previsto dal 15 al 17 giugno del 2021. In queste ore, tuttavia, l'account ufficiale Twitter della fiera losangelina è finito nella bufera a causa di un post definito sessista, adesso cancellato. Si trattava, in sostanza, di un link ad un articolo di Parade con "25 giochi online che piacciono alle donne" (anch'esso sparito) nel quale erano presenti dei passaggi un po' controversi, a partire dalla frase iniziale: "Alle ragazze piacciono i videogiochi quanto agli uomini". A molti non è andata a genio l'accostamento tra "ragazze" e "uomini", poiché secondo loro sarebbe stato più giusto farlo tra donne e uomini oppure tra ragazzi e ragazze.

Prosegue poi con: "Nonostante i giochi online non siano legati ad un sesso specifico e molte donne gradiscono ogni genere, da un puzzle quest ad uno sportivo o un picchiaduro, ci sono alcuni giochi intorno ai quali le giocatrici tendono a gravitare". Nel paragrafo dedicato a Bejeweled Classic si può invece leggere: "I diamanti sono i migliori amici delle ragazze. Ho ragione, signore?".

Questi e altri passaggi definiti sessisti non sono piaciuti alla comunità, e neppure a personalità come Geoff Keighley e Cory Barlog. La cancellazione del post ha inoltre dato il pretesto al noto giornalista Jason Schreier per lanciare una piccola bomba: "E3 posta pessimi tweet per distrarre tutti quanti e impedirgli di realizzare che probabilmente non si svolgerà neppure l'E3 2021".

È davvero così? Anche l'E3 2021 non avrà luogo? Al momento, ci teniamo a precisare, l'edizione del prossimo anno risulta confermata, anche se è già stato specificato che proporrà una formula rivisitata con lo scopo di riunire i fan, i media e l'industria in uno showcase in grado di celebrare l'industria videoludica globale.