E3 2021, nuove adesioni: Square Enix, Bandai Namco e Gearbox parteciperanno all'evento

Gli organizzatori dell'E3 2021 confermano l'adesione al progetto di alcune tra le realtà più importanti dell'industria videoludica. Il fronte delle major del settore che parteciperanno all'evento losangelino si amplia per fare spazio ad aziende come Square Enix, Bandai Namco e Gearbox.

Le case di produzione e sviluppo di Final Fantasy 16, Elden Ring e Borderlands 3 sono le capofila della nuova schiera di compagnie che presenzieranno alla kermesse videoludica californiana che, come ribadito di recente anche dagli organizzatori dello show digitale della Gamescom 2021, si terrà interamente in remoto per le persistenti preoccupazioni legate alla pandemia da COVID-19.

L'ingresso nell'E3 2021 di Square Enix, Bandai Namco, Gearbox e delle altre realtà del settore contribuisce ad ampliare la già enorme offerta prevista con gli appuntamenti digitali e gli annunci di Nintendo, Xbox, Take-Two, Ubisoft, Capcom e Warner Bros. Interactive Entertainment.

Ancora una volta, Sony sarà assente dall'E3: la divisione PlayStation del colosso tecnologico giapponese, con ogni probabilità, organizzerà degli eventi digitali in proprio che andranno online nella medesima finestra temporale dell'E3 2021, con Electronic Arts e Konami che, pur senza prevedere degli show digitali, si dicono comunque intenzionate a mostrare all'evento californiano i propri titoli. L'E3 2021 si svolgerà ufficialmente dal 12 al 15 giugno. Su queste pagine trovate uno speciale su date e orari delle conferenze E3 2021.