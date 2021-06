E3 2021, il podio va a Nintendo: i 10 giochi più preordinati dopo la fiera

L'E3 2021 è ufficialmente giunto a conclusione da qualche giorno, lasciando in eredità alla community videoludica una vasta selezione di annunci e aggiornamenti sui titoli in arrivo nei prossimi mesi.1.

La Redazione ha eletto i suoi cinque migliori annunci E3 2021 secondo Everyeye, ma anche il pubblico non ha mancato ovviamente di dare una prima indicazione in merito ai "vincitori" della fiera. Una interessante indicazione in tal senso giunge da GameStop USA, con la nota catena che ha reso pubblico l'elenco dei dieci giochi più preordinati dagli appassionati al termine dell'E3 2021. Di seguito, trovate la Top 10 statunitense:

1. Metroid Dread (08/10/2021);

2. Legend of Zelda Skyward Sword HD (16/07/2021);

3. Mario Golf;: Super Rush (25/06/2021);

4. Pokémon Diamante Lucente/ Pokémon Perla Splendente(19/11/2021);

5. Mario Party: Superstars (29/10/2021);

6. Marvel’s Guardians of the Galaxy(26/10/2021);

7. Far Cry 6 (07/10/2021);

8. Dungeons & Dragons Dark Alliance (22/06/2021);

9. Madden NFL 22(20/08/2021);

10. Pokémon Leggende: Arceus(28/01/2022)



Appare immediatamente evidente come il podio sia stato totalmente monopolizzato da Nintendo, che si guadagna la vetta con l'annuncio di Metroid Dread. Medaglia d'argento per il ritorno di The Legend of Zelda: Skyward Sword su Nintendo Switch, mentre la medaglia di bronzo brilla al collo di Mario, con Mario Golf: Super Rush.



Da segnalare anche Halo: Infinite, che resta fuori dalla Top 10: ancora privo di una data di lancio precisa, ma in dirittura di arrivo per la fine dell'anno, il titolo 343 Industries si piazza infatti all'undicesimo posto.