E3 2021: primi dettagli su show digitali, durata degli eventi e spettacoli in streaming

La redazione di VideoGamesChronicles condivide i piani preliminari dell'ESA per gli eventi che andranno a caratterizzare l'E3 2021 nella sua nuova formula che, in ragione del prolungarsi della pandemia da COVID-19, sarà rigorosamente in digitale.

In base alle informazioni ottenute da documenti che, a detta dei giornalisti di VGC, sarebbero stati inviati dall'ESA ai maggiori espositori dell'E3, l'edizione 2021 dell'Electronic Entertainment Expo dovrebbe tenersi tra il 15 e il 17 giugno e coinvolgere i maggiori attori dell'industria videoludica con eventi in streaming, presentazioni registrate e attività digitali con la partecipazione di creatori di contenuti.

La redazione di VGC spiega inoltre che "l'intenzione dell'ESA è quella di fornire ai propri espositori l'opportunità di tenere delle presentazioni di due ore, oltre a uno spettacolo di premiazione per i giochi presentati all'E3, uno show da organizzare nella serata di anteprima del 14 giugno e altri streaming minori di publisher, influencer e media partner".

Come sottolineato dai giornalisti di VGC, i piani dell'ESA per l'E3 2021 sarebbero ancora in via di definizione e, di conseguenza, passibili di modifiche prima dell'approvazione ufficiale da parte degli organizzatori dell'Eletronic Entertainment Expo.

Nel frattempo, la redazione di VideoGamesChronicle afferma di aver ricevuto conferma dal giornalista Jeoff Keighley dell'anticipazione sul ritorno nel 2021 del Summer Game Fest, con eventi in digitale e iniziative che non saranno legate alla programmazione degli show dell'E3 2021.